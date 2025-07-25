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Регион
25 июля, 04:58

«Ослеплён и оглушён»: Сбой Starlink отбросил ВСУ на десять лет назад

Военная хроника: Масштабный сбой Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Четырёхчасовой сбой спутниковой связи Starlink серьёзно нарушил работу Вооружённых сил Украины (ВСУ) и обнажил главную проблему в зависимости от частной инфраструктуры. Как заявили военкоры Telegram-канала «Военная хроника», это также является сигналом для России «перестроить свой подход» в развитии связи.

«В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в материале.

Отмечается, что зависимость от частных решений в критической сфере ставит под угрозу устойчивость всей структуры управления. На этом фоне подчёркивается необходимость создания собственной автономной спутниковой системы, неуязвимой к внешним сбоям и с полной интеграцией в разведывательно-ударный контур.

«Аналог Starlink, но в понятной, доработанной логике: «получил, включил, работает», требуется уже давно. И чем скорее он будет создан, тем будет проще в будущем», — заключили военкоры.

Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ
Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ

Напомним, 24 июля по всему миру произошёл сбой спутниковой связи Starlink, в результате чего терминалы, которые используются ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. В компании подтвердили факт нарушения работоспособности, глава компании Илон Маск извинился за произошедшее и пообещал, что подобное больше не повторится. В результате компания сообщила о полном восстановлении доступа к сервису.

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Тимур Хингеев
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