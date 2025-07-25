«Ослеплён и оглушён»: Сбой Starlink отбросил ВСУ на десять лет назад

Четырёхчасовой сбой спутниковой связи Starlink серьёзно нарушил работу Вооружённых сил Украины (ВСУ) и обнажил главную проблему в зависимости от частной инфраструктуры. Как заявили военкоры Telegram-канала «Военная хроника», это также является сигналом для России «перестроить свой подход» в развитии связи.

«В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в материале.

Отмечается, что зависимость от частных решений в критической сфере ставит под угрозу устойчивость всей структуры управления. На этом фоне подчёркивается необходимость создания собственной автономной спутниковой системы, неуязвимой к внешним сбоям и с полной интеграцией в разведывательно-ударный контур.