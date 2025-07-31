В ходе боёв близ Красноармейска в Донецкой Народной Республике был ликвидирован 23-летний американский боевик Роберт Питранджело. Об этом сообщил украинский глава Краевой пластовой рады Юрий Юзич.

«Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжёлой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал на Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в ВСУ», — написал Юзич в социальных сетях.

По его данным, американец погиб в ходе сражений под Красноармейском второго января 2025 года. В результате боёв с российскими военными его подразделение было уничтожено практически полностью, в живых остались только два боевика. Мать Питранджело посещала Украину с целью найти останки сына, но её поиски не увенчались успехом.