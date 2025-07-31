Индия и США вывели на орбиту спутник для картографирования планеты

Индийская организация космических исследований (ISRO) и NASA успешно вывели на орбиту спутник NISAR, который позволит с высокой точностью отслеживать изменения земной поверхности. Запуск состоялся на космодроме имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Старт ракеты-носителя GSLV с NISAR на борту произошёл 30 июля в 17:40 по индийскому времени. Через двадцать минут инженеры ISRO установили устойчивую связь со спутником.

Аппарат NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) оснащён двойной радиолокационной системой, обеспечивающей съёмку планеты в трёхмерном формате с детализацией до сантиметра. Основная задача миссии — наблюдение за смещением земной коры, льдов и вечной мерзлоты, а также мониторинг состояния экосистем и сельскохозяйственных земель.