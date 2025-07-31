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31 июля, 01:24

Индия и США вывели на орбиту спутник для картографирования планеты

NASA: США и Индия запустили спутник для наблюдения за изменениями Земли

Ракета-носитель ISRO GSLV. Обложка © X / NASA

Ракета-носитель ISRO GSLV. Обложка © X / NASA

Индийская организация космических исследований (ISRO) и NASA успешно вывели на орбиту спутник NISAR, который позволит с высокой точностью отслеживать изменения земной поверхности. Запуск состоялся на космодроме имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Старт ракеты-носителя GSLV с NISAR на борту произошёл 30 июля в 17:40 по индийскому времени. Через двадцать минут инженеры ISRO установили устойчивую связь со спутником.

Аппарат NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) оснащён двойной радиолокационной системой, обеспечивающей съёмку планеты в трёхмерном формате с детализацией до сантиметра. Основная задача миссии — наблюдение за смещением земной коры, льдов и вечной мерзлоты, а также мониторинг состояния экосистем и сельскохозяйственных земель.

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А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудничество РФ и США в области освоения космоса остаётся отдельным и позитивным фактором, несмотря на сложности в двусторонних отношениях. Он отметил, что взаимодействие стран в космической сфере нельзя смешивать с общей политикой.

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Тимур Хингеев
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