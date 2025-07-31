Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Во Владивостоке произошёл массовый сбой в подаче электроэнергии, без света остались несколько десятков домов. О происшествии сообщило местное предприятие электрических сетей.

«Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего», — сказано в публикации, размещенной в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт произошло в 8:40 по местному времени. Энергетикам предстоит осмотреть энергооборудования для дальнейших действий по восстановлению подачи электроэнергии потребителям.