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31 июля, 00:57

Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Во Владивостоке произошёл массовый сбой в подаче электроэнергии, без света остались несколько десятков домов. О происшествии сообщило местное предприятие электрических сетей.

«Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего», — сказано в публикации, размещенной в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт произошло в 8:40 по местному времени. Энергетикам предстоит осмотреть энергооборудования для дальнейших действий по восстановлению подачи электроэнергии потребителям.

Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после масштабной аварии
Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после масштабной аварии

Ранее перебои с подачей электричества и водоснабжением наблюдались в Донецкой Народной Республике. Причиной тому послужили обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, без воды и света остались несколько школ, детсадов и больниц.

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Виталий Приходько
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