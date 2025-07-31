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Регион
31 июля, 01:27

Хуситы объявили о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Контролирующее большую часть севера Йемена движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о нанесении ударов по трём объектам в Израиле с помощью БПЛА. Представитель военного крыла группировки Яхья Сариа сообщил, что ВВС Йемена осуществили три военные операции, в ходе которых были использованы пять беспилотников.

Согласно заявлению Сариа, цели атак находились в районах Яффо (Тель-Авив), Ашкелона и пустыни Негев. Подробности о последствиях атак и возможных ответных мерах со стороны Израиля пока не сообщаются.

Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли
Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли

Ранее хуситы атаковали Израиль ракетой «Палестина-2». Ракетные войска провели «уникальную военную операцию», атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2». Подробностей о последствиях удара пока не поступало.

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Юния Ларсон
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