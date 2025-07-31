Хуситы объявили о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА
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Контролирующее большую часть севера Йемена движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о нанесении ударов по трём объектам в Израиле с помощью БПЛА. Представитель военного крыла группировки Яхья Сариа сообщил, что ВВС Йемена осуществили три военные операции, в ходе которых были использованы пять беспилотников.
Согласно заявлению Сариа, цели атак находились в районах Яффо (Тель-Авив), Ашкелона и пустыни Негев. Подробности о последствиях атак и возможных ответных мерах со стороны Израиля пока не сообщаются.
Ранее хуситы атаковали Израиль ракетой «Палестина-2». Ракетные войска провели «уникальную военную операцию», атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2». Подробностей о последствиях удара пока не поступало.