Хуситы объявили о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА

Контролирующее большую часть севера Йемена движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о нанесении ударов по трём объектам в Израиле с помощью БПЛА. Представитель военного крыла группировки Яхья Сариа сообщил, что ВВС Йемена осуществили три военные операции, в ходе которых были использованы пять беспилотников.