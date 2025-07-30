Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 18:59

В сети «Ростикс» подтвердили сообщения о сбое

Сеть Rostic's заявила о кратковременном сбое в работе IT-инфраструктуры

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic's подтвердила сбой в работе IT-инфрастуктуры. Специалисты занимаются восстановлением системы.

«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание», — приводит сообщение пресс-службы компании РИА «Новости».

Там добавили, что рестораны работают и сделать заказ можно в самом заведении.

Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector
Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector

Напомним, ранее стало известно, что в работе «Ростикса» произошёл сбой. Клиенты пожаловались на невозможность сделать заказ в приложении и на кассах самообслуживания.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar