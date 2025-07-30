В сети «Ростикс» подтвердили сообщения о сбое
Сеть Rostic's заявила о кратковременном сбое в работе IT-инфраструктуры
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Сеть ресторанов быстрого питания Rostic's подтвердила сбой в работе IT-инфрастуктуры. Специалисты занимаются восстановлением системы.
«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание», — приводит сообщение пресс-службы компании РИА «Новости».
Там добавили, что рестораны работают и сделать заказ можно в самом заведении.
Напомним, ранее стало известно, что в работе «Ростикса» произошёл сбой. Клиенты пожаловались на невозможность сделать заказ в приложении и на кассах самообслуживания.