В сети «Ростикс» подтвердили сообщения о сбое

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic's подтвердила сбой в работе IT-инфрастуктуры. Специалисты занимаются восстановлением системы.

«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание», — приводит сообщение пресс-службы компании РИА «Новости».

Там добавили, что рестораны работают и сделать заказ можно в самом заведении.