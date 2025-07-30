В работе «Ростикса» произошёл сбой

В работе сети ресторанов быстрого питания «Ростикс» произошёл сбой по всей России. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, пользователи не могут оформить заказ в приложении и на кассах самообслуживания уже более часа. На горячей линии проголодавшимся клиентам подтвердили наличие проблем.