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Регион
30 июля, 17:38

В работе «Ростикса» произошёл сбой

Клиенты Rostic's заявили о проблемах с приложением и кассами самообслуживания

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В работе сети ресторанов быстрого питания «Ростикс» произошёл сбой по всей России. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, пользователи не могут оформить заказ в приложении и на кассах самообслуживания уже более часа. На горячей линии проголодавшимся клиентам подтвердили наличие проблем.

По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступает из Тверской области, Москвы, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Ленинградской области.

Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector
Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector

Ранее сообщалось, что клиенты «ВкусВилла» начали массово жаловаться на сбои в работе цифровых сервисов. Неполадки затронули как мобильное приложение, так и веб-версию — система выдавала ошибки, не давая оформить заказы. В компании подтвердили данные о внутреннем сбое.

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Никита Никонов
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