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Регион
31 июля, 01:47

Провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink в ответ на пошлины США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Власти канадской провинции Онтарио расторгли контракт с компанией американского бизнесмена Илона Маска Starlink. Такое решение было принято на фоне введения Вашингтоном пошлин в отношении Оттавы. Об этом заявил глава Минэнергетики провинции Онтарио Стивен Лечче.

«Я могу подтвердить, что премьер (Канады Марк Карни. — Прим. Life.ru) сдержал своё слово, расторгнув контракт именно по тем причинам, которые он приводил ранее. Мы защищаем интересы Канады», — сказал министр, выступая на пресс-конференции в Торонто. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале правительства Онтарио.

Лечче добавил, что в данный момент руководство провинции прилагает усилия для поиска альтернативных решений.

Известно, что провинция Онтарио заключила соглашение с Starlink осенью 2024 года. Договорённости обязывали компанию Маска обеспечить высокоскоростным интернетом 15 тысяч домов и предприятий, находящихся в отдалённых районах. Однако в феврале этого года председатель правительства Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть данное соглашение в ответ на экономическое давление на Канаду со стороны Соединённых Штатов.

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В попытке продвинуться в торговых переговорах с Вашингтоном в прошлом месяце Канада отказалась от налога на цифровые услуги. В Министерстве финансов пояснили, что это такое решение принято в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США.

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Виталий Приходько
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