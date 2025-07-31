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Регион
31 июля, 01:55

На ядерном объекте в США обнаружили радиоактивный улей

В Южной Каролине на фабрике обнаружили радиоактивное осиное гнездо

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

На территории фабрики в Южной Каролине рабочие нашли осиное гнездо с повышенной радиацией. Об этом сообщается в отчёте Министерства энергетики США, на который ссылается телеканал CBS.

Гнездо обнаружили 3 июля во время регулярной проверки радиационного фона. Оно висело на металлическом столбе возле резервуаров с жидкими отходами ядерного производства. Замеры показали, что уровень радиации превышает федеральные нормы примерно в десять раз.

Рабочие обработали гнездо инсектицидом, сняли его и отправили на утилизацию как радиоактивный мусор. Ос внутри не оказалось. Представители ведомства отметили, что утечек из резервуаров не зафиксировано. По их словам, радиоактивность могла появиться из‑за старого загрязнения, оставшегося с тех времён, когда завод занимался производством компонентов для ядерных боеголовок.

Независимая наблюдательная группа раскритиковала отчёт, заявив, что в нём нет объяснения, как именно произошло заражение и есть ли риск появления других подобных гнёзд.

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А ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что землетрясение у Камчатки не создало угрозы для японских АЭС. Однако из соображений предосторожности процесс сброса очищенной воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1» в мировой океан был остановлен.

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Тимур Хингеев
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