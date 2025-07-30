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Регион
30 июля, 11:44

МАГАТЭ оценило угрозы для «Фукусимы» после землетрясения у берегов Камчатки

МАГАТЭ: Угроз для японских АЭС после землетрясения у Камчатки не выявлено

«Фукусима-1» в Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Santiherllor

«Фукусима-1» в Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Santiherllor

Землетрясение у Камчатки не создало угрозы для японских АЭС, расположенных вдоль тихоокеанского побережья. Об этом проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ поддерживает связь с властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья России и вызванным им цунами. Предварительные сообщения свидетельствуют об отсутствии последствий для безопасности атомных электростанций на тихоокеанском побережье», — отметили в пресс-службе организации.

В связи с катастрофой природного характера представители МАГАТЭ также отметили, что из соображений предосторожности процесс сброса очищенной воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1» в мировой океан был остановлен.

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Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Подземные толчки вызвали угрозу цунами, волны которого достигли Елизовского района, а также Сахалина и Курильских островов. Сейсмическая волна затронула побережья Японии и двух штатов США. По данным Life.ru, афтершоки ощущаются до сих пор.

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Ольга Сливченко
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