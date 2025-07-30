МАГАТЭ оценило угрозы для «Фукусимы» после землетрясения у берегов Камчатки

Землетрясение у Камчатки не создало угрозы для японских АЭС, расположенных вдоль тихоокеанского побережья. Об этом проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ поддерживает связь с властями Японии в связи с землетрясением магнитудой 8,8 у восточного побережья России и вызванным им цунами. Предварительные сообщения свидетельствуют об отсутствии последствий для безопасности атомных электростанций на тихоокеанском побережье», — отметили в пресс-службе организации.