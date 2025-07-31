В Британии сообщили о скором отступлении украинских войск на правый берег Днепра
Аналитик Меркурис: В течение шести месяцев ВСУ отступят на правый берег Днепра
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Недостаток ресурсов может заставить украинские войска покинуть позиции в Днепропетровской области и отступить за Днепр. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Эксперт отметил, что на левом берегу у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет условий для создания прочной линии обороны. По его словам, украинским подразделениям не хватает тяжёлой техники, инженерных возможностей и подготовленных бойцов, которые смогли бы удерживать рубежи в случае масштабного наступления.
Меркурис предполагает, что в ближайшие шесть месяцев украинскому командованию придётся сосредоточиться на правобережных районах.
А ранее спикер ВСУ заявил, что российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». По его словам, в тылу создаётся протяжённая зона, где уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны. На Херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников.