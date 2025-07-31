Недостаток ресурсов может заставить украинские войска покинуть позиции в Днепропетровской области и отступить за Днепр. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Эксперт отметил, что на левом берегу у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет условий для создания прочной линии обороны. По его словам, украинским подразделениям не хватает тяжёлой техники, инженерных возможностей и подготовленных бойцов, которые смогли бы удерживать рубежи в случае масштабного наступления.

Меркурис предполагает, что в ближайшие шесть месяцев украинскому командованию придётся сосредоточиться на правобережных районах.