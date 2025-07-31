В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты
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Аэропорт Волгограда вновь открыт для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
По словам представителя ведомства, ограничения были введены ночью 31 июля с целью обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали Волгоградскую область, предположительно, беспилотниками типа «Лютый». Над регионом прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В результате инцидента наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.