В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты

Аэропорт Волгограда вновь открыт для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

По словам представителя ведомства, ограничения были введены ночью 31 июля с целью обеспечения безопасности полётов.