В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам придётся учитывать эти изменения в расписании рейсов. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.