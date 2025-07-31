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Регион
31 июля, 04:10

В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам придётся учитывать эти изменения в расписании рейсов. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

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Ранее в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты. Они были введены ночью 31 июля с целью обеспечения безопасности. Сейчас воздушная гавань вновь открыта для приёма и выпуска самолётов.

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Юния Ларсон
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