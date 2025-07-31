Солодов сообщил, что на Камчатке продлили работу пунктов временного размещения

Работа пунктов временного размещения на территории центра «Экосистема» в Камчатском крае была продлена на несколько дней. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

«Принял решение продлить работу пунктов ещё на несколько дней. Большой востребованности нет, но для тех, кто всё же обратился за помощью, это очень важно. Главное, чтобы люди чувствовали себя спокойно и защищено», — написал губернатор.