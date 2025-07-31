Солодов сообщил, что на Камчатке продлили работу пунктов временного размещения
Работа пунктов временного размещения на территории центра «Экосистема» в Камчатском крае была продлена на несколько дней. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
На Камчатке продлили работу пунктов временного размещения. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка
«Принял решение продлить работу пунктов ещё на несколько дней. Большой востребованности нет, но для тех, кто всё же обратился за помощью, это очень важно. Главное, чтобы люди чувствовали себя спокойно и защищено», — написал губернатор.
Солодов лично проверил организацию и оснащённость пунктов. По его словам, условия отвечают требованиям комфорта и безопасности, присутствуют все необходимые ресурсы для полноценного пребывания. Губернатор получил множество положительных отзывов в ходе общения с гражданами.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордным показателем с 1952 года. А ранее в Организации Объединённых наций сообщили о готовности оказать помощь с ликвидацией последствий подземных толчков при необходимости.
Обложка © Telegram / Солодов. Камчатка