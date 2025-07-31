В Волгоградской области более 60 домов остались без газа из-за ночного налёта БПЛА

Ночью в Волгоградской области прошла массированная атака беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, удары были нацелены на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — приводит его слова администрация региона.

В результате атаки в Суровикинском районе произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили пожарные. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение — без топлива остались порядка 65 частных домов. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Кроме того, обломки одного из дронов упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута Светлоярского района. Временно было ограничено движение поездов. Сейчас на месте работают сапёры, повреждений путей не зафиксировано.