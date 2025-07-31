Певица Bearwolf почти в 10 раз подняла ценник за свои выступления

Певица Bearwolf (Валерия Василевская) увеличила стоимость своего шоу практически в десять раз всего за один год: теперь 30 минут живого исполнения обойдутся заказчикам в три миллиона рублей. За указанную сумму исполнительница готова исполнить девять песен, включая популярный хит о годзилле, и обязует организаторов обеспечить особые условия, выяснил SHOT.

Так, певица требует перелёта исключительно бизнес-классом, отказываясь даже рассматривать экономичные варианты авиаперевозчиков вроде «Победы». Для передвижения по городу необходим опытный водитель с опытом вождения минимум шесть лет и достаточным отдыхом накануне концерта. Одним из самых нестандартных условий является наличие специальных силиконовых накладок на грудь, которые обязаны подготовить организаторы до начала мероприятия.

Стоит отметить, что год назад цена выступления была значительно ниже — всего 350 тысяч рублей, осенью прошлого года она выросла вдвое, достигнув отметки в 600 тысяч. Однако параллельно с повышением гонораров возникли финансовые проблемы: у певицы накопились задолженности перед налоговой службой России на общую сумму около 900 тысяч рублей. Не исключено, что вскоре налоговые органы предпримут меры вплоть до блокировки банковских счетов артистки.