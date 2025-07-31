Российские штурмовики при зачистке северной части Купянска обнаружили тело мирного жителя со следами жестоких пыток. По данным российских силовых структур, украинские военные использовали его как живой щит.

«Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили», — рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

Тело было найдено на позициях, ранее удерживаемых 116-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Мирный житель подвергся жестоким пыткам — на теле множество повреждений, указывающих на длительные издевательства. Мужчина, вероятно, оказался на украинских позициях насильно — его могли использовать как прикрытие от огня.