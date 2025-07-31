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Регион
31 июля, 05:47

«Живой щит»: Замученный ВСУ мирный житель обнаружен войсками РФ в Купянске

ВС РФ обнаружили тело замученного мирного жителя на позициях ВСУ в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Российские штурмовики при зачистке северной части Купянска обнаружили тело мирного жителя со следами жестоких пыток. По данным российских силовых структур, украинские военные использовали его как живой щит.

«Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили»,рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

Тело было найдено на позициях, ранее удерживаемых 116-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Мирный житель подвергся жестоким пыткам — на теле множество повреждений, указывающих на длительные издевательства. Мужчина, вероятно, оказался на украинских позициях насильно — его могли использовать как прикрытие от огня.

Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым
Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым

С начала недели российские войска активно продвигаются на Купянском направлении. Ранее силовики заняли населённый пункт Голубовка и улучшили тактическое положение в районе Радьковки. Также сообщается о зачистке местности в окрестностях Купянска, в том числе в районе Московки. По словам эксперта, продвижение в этом районе можно считать значительным успехом.

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Милена Скрипальщикова
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