Подростку грозит 20 лет тюрьмы за попытку теракта в Красноярске

Красноярская полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в попытке совершения теракта на железной дороге. Молодой человек намеревался поджечь два релейных шкафа, за обещанные 700 долларов вознаграждения. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири в телеграм-канале.

В Красноярске по подозрению в теракте задержали 17-летнего подростка. Видео © Telegram / Транспортная полиция Сибири

«Ночью 28 июля 17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов по этому участку пути», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, подросток получил указания по созданию горючей смеси от куратора в мессенджере. Там же ему было обещано 700 долларов за исполнение теракта. Полиция занимается установлением всех обстоятельств преступления. Также возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Подростку грозит до 20 лет тюрьмы, сейчас подозреваемый под стражей.