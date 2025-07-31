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31 июля, 07:18

Металлическая проволока две недели «жила» в животе россиянина после чистки газонокосилки

В Красногорске врачи достали из тела 66-летнего мужчины металлическую проволоку

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Galina Savina

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Galina Savina

В Красногорской больнице врачи провели необычную операцию, удалив из брюшной полости 66-летнего пациента металлическую проволоку, которая находилась там почти две недели. Об этом сообщает «Радио 1».

Мужчина обратился в приёмное отделение с острыми болями в области живота. При осмотре специалисты обнаружили плотное и болезненное образование размером около 4×5 сантиметров справа от пупка. Выяснилось, что пациент почистил газонокосилку металлической дисковой щёткой без спецодежды. В процессе работы несколько щетинок отлетели и попали внутрь тела.

«В ходе хирургического вмешательства мы извлекли инородное тело, которое располагалось в толще тканей и вызывало сильную боль. Операция проводилась под контролем УЗИ. Она завершилась успешно. Сейчас пациент проходит лечение для купирования остаточного воспалительного процесса. В ближайшее время его выпишут», – рассказал хирург Красногорской больницы Николай Мурашов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как врачи Камчатского онкодиспансера проводили операцию прямо во время землетрясения. Им пришлось зафиксировать все инструменты и пациентку, чтобы она не упала с операционного стола. Подземные толчки почувствовались тогда, когда разрез уже нужно было аккуратно зашивать.

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Владимир Озеров
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