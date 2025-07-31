Металлическая проволока две недели «жила» в животе россиянина после чистки газонокосилки

В Красногорской больнице врачи провели необычную операцию, удалив из брюшной полости 66-летнего пациента металлическую проволоку, которая находилась там почти две недели. Об этом сообщает «Радио 1».

Мужчина обратился в приёмное отделение с острыми болями в области живота. При осмотре специалисты обнаружили плотное и болезненное образование размером около 4×5 сантиметров справа от пупка. Выяснилось, что пациент почистил газонокосилку металлической дисковой щёткой без спецодежды. В процессе работы несколько щетинок отлетели и попали внутрь тела.

«В ходе хирургического вмешательства мы извлекли инородное тело, которое располагалось в толще тканей и вызывало сильную боль. Операция проводилась под контролем УЗИ. Она завершилась успешно. Сейчас пациент проходит лечение для купирования остаточного воспалительного процесса. В ближайшее время его выпишут», – рассказал хирург Красногорской больницы Николай Мурашов.