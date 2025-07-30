«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения
Издание Daily Mail написало о работе камчатских врачей во время землетрясения
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Видео, на котором российские хирурги не прерывают работу во время мощнейшего землетрясения на Камчатке, активно распространяется в зарубежном цифровом пространстве. Так, об этом написал популярный британский таблоид Daily Mail. Пользователи со всего мира восхищаются поразительным самообладанием и компетентностью специалистов, которые продолжают операцию несмотря на внешние неудобства.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dailymail
«Герои!» — написал один из восхищённых пользователей соцсети.
«Любовь к своей работе победила даже необузданную силу природы», — написал пользователь из Италии.
«Какая сила, восхищаюсь», — додавил другой юзер.
Напомним, что 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,7, что делает его наиболее мощным с 1952 года. Вопреки сейсмической активности, медицинский персонал онкологической клиники не остановил операцию. По оценкам, сила подземных толчков превышала 8 баллов, но это не привело к повреждениям в стенах диспансера. По словам медикам, прервать операцию было просто невозможно.