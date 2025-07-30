«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения

Видео, на котором российские хирурги не прерывают работу во время мощнейшего землетрясения на Камчатке, активно распространяется в зарубежном цифровом пространстве. Так, об этом написал популярный британский таблоид Daily Mail. Пользователи со всего мира восхищаются поразительным самообладанием и компетентностью специалистов, которые продолжают операцию несмотря на внешние неудобства.