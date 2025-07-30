Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 19:37

«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения

Издание Daily Mail написало о работе камчатских врачей во время землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarysaLitvin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarysaLitvin

Видео, на котором российские хирурги не прерывают работу во время мощнейшего землетрясения на Камчатке, активно распространяется в зарубежном цифровом пространстве. Так, об этом написал популярный британский таблоид Daily Mail. Пользователи со всего мира восхищаются поразительным самообладанием и компетентностью специалистов, которые продолжают операцию несмотря на внешние неудобства.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dailymail

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dailymail

«Герои!» — написал один из восхищённых пользователей соцсети.

«Любовь к своей работе победила даже необузданную силу природы», — написал пользователь из Италии.

«Какая сила, восхищаюсь», — додавил другой юзер.

Роды 14-летней школьницы на Камчатке пришлось принимать в эпицентре землетрясения
Роды 14-летней школьницы на Камчатке пришлось принимать в эпицентре землетрясения

Напомним, что 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,7, что делает его наиболее мощным с 1952 года. Вопреки сейсмической активности, медицинский персонал онкологической клиники не остановил операцию. По оценкам, сила подземных толчков превышала 8 баллов, но это не привело к повреждениям в стенах диспансера. По словам медикам, прервать операцию было просто невозможно.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar