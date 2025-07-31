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31 июля, 07:30

Тактическая подготовка: Как проходят обучение контрактники в Подмосковье

360.ru: Центр Витязь готовит профессиональных военнослужащих в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Всего в десяти километрах от столицы, в Балашихе, расположен Центр специальной подготовки военнослужащих по контракту «Витязь». Здесь под чутким руководством опытных наставников будущие бойцы осваивают не только тактические навыки, но и медицинские умения, необходимые в полевых условиях. Об этом сообщает 360.ru.

Коллектив центра составляют профессионалы своего дела — в том числе и ветераны специальной военной операции. Руководит подготовкой Герой России Сергей Лысюк, который лично контролирует процесс обучения и делится бесценным опытом с новобранцами.

Учебно-тренировочная база оснащена всем необходимым для комплексного развития: современный тир, спортзал, полоса препятствий и классы для теоретических занятий. Контрактникам предоставляют полный комплект — от официальных документов до формы и экипировки.

Занятия проходят не только на территории центра, но и на прилегающем лесном массиве, что позволяет моделировать реальные боевые условия и оттачивать навыки в естественной среде. Такой подход обеспечивает всестороннюю подготовку и формирует у военнослужащих уверенность в собственных силах.

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Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что командование ВСУ под видом «тренировки» послало его подразделение штурмовать село Отрадное в Донецкой Народной Республике. Это преподносилось, как учебное задание, но солдаты быстро поняли, что что-то не так.

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Владимир Озеров
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