Иран выдвинул ультиматум США
Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран ожидает компенсацию ущерба за атаку США
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Тегеран ожидает от Соединённых Штатов компенсации за ущерб, нанесённый вследствие атаки на Иран. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <…> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров]. И они должны компенсировать [Ирану] нанесённый ими ущерб», — заявил он.
Как сообщил Арагчи, путь к диалогу сложен, но не закрыт. Он подчеркнул, что иранской стороне необходимо непосредственное подтверждение готовности американской стороны к достижению компромисса и выгодных обеим сторонам условий в случае начала переговоров. Политик также добавил, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже предложил возобновить переговорный процесс.
Ранее Дональд Трамп пригрозил «с радостью» обрушить на Иран новую серию ударов. Глава Белого дома заявил, что США готовы вновь атаковать ядерную инфраструктуру исламской республики.