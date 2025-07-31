Иран выдвинул ультиматум США

Тегеран ожидает от Соединённых Штатов компенсации за ущерб, нанесённый вследствие атаки на Иран. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <…> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров]. И они должны компенсировать [Ирану] нанесённый ими ущерб», — заявил он.

Как сообщил Арагчи, путь к диалогу сложен, но не закрыт. Он подчеркнул, что иранской стороне необходимо непосредственное подтверждение готовности американской стороны к достижению компромисса и выгодных обеим сторонам условий в случае начала переговоров. Политик также добавил, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже предложил возобновить переговорный процесс.