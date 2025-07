Экс-судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

Экс-судья Фернандо Родригес после ночи в клубе с секс-работницей случайно сбил на машине 30-летнюю велосипедистку в Бразилии. Женщина получила тяжёлые травмы и умерла в больнице. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).