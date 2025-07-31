Экс-судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

Экс-судья Фернандо Родригес после ночи в клубе с секс-работницей случайно сбил на машине 30-летнюю велосипедистку в Бразилии. Женщина получила тяжёлые травмы и умерла в больнице. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

«Семья Фернандо выражает свои глубочайшие соболезнования и солидарность с близкими жертвы и подтверждает свое полное уважение к их боли и горю», — говорится в статье.

ДТП произошло рано утром 24 июля в городе Арасатуба в провинции Сан-Паулу. После выхода из ночного клуба вместе с сопровождавшей его проституткой Родригес сел за руль своего внедорожника. На дорожной развязке голая мадам попыталась забраться ему на колени, из-за чего он потерял управление и сбил проезжавшую мимо на велосипеде Таис Бонатти. Прибывшие полицейские установили, что судья был пьян и плохо держался на ногах.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована, однако спустя два дня врачи не смогли её спасти. Родригеса арестовали, но вскоре отпустили под залог в размере 40 тысяч реалов (около 583 тысяч рублей). Расследование продолжается.