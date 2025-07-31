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31 июля, 08:17

Экс-судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

NTK: Пьяный отставной судья в Бразилии насмерть сбил велосипедистку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GUNDAM_Ai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GUNDAM_Ai

Экс-судья Фернандо Родригес после ночи в клубе с секс-работницей случайно сбил на машине 30-летнюю велосипедистку в Бразилии. Женщина получила тяжёлые травмы и умерла в больнице. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

«Семья Фернандо выражает свои глубочайшие соболезнования и солидарность с близкими жертвы и подтверждает свое полное уважение к их боли и горю», — говорится в статье.

ДТП произошло рано утром 24 июля в городе Арасатуба в провинции Сан-Паулу. После выхода из ночного клуба вместе с сопровождавшей его проституткой Родригес сел за руль своего внедорожника. На дорожной развязке голая мадам попыталась забраться ему на колени, из-за чего он потерял управление и сбил проезжавшую мимо на велосипеде Таис Бонатти. Прибывшие полицейские установили, что судья был пьян и плохо держался на ногах.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована, однако спустя два дня врачи не смогли её спасти. Родригеса арестовали, но вскоре отпустили под залог в размере 40 тысяч реалов (около 583 тысяч рублей). Расследование продолжается.

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Ранее стало известно, что в Армении водителю из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна Араму Навасардяну вынесли приговор за ДТП, в котором погибла беременная женщина. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и оставлении места аварии. Максимальное наказание по этим статьям — до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент Навасардян находится под подпиской о невыезде, а окончательное решение по сроку будет принято позже.

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Милена Скрипальщикова
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