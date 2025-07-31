Комиссия по «российскому вмешательству» в Польше расформирована указом Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально прекратил работу правительственной комиссии, занимавшейся расследованием влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в правительственном бюллетене Monitor Polski.

«Комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период 2004-2024 гг. ликвидируется», — говорится в документе.

На расформирование структуры отведено время до 30 сентября.

За год работы комиссия под руководством начальника Службы военной контрразведки Ярослава Стружика подготовила три доклада. Наиболее резонансным стало расследование в отношении бывшего министра обороны Антония Мачеревича, которого обвинили в «дипломатической измене». Речь идёт о срыве программы закупки самолётов-заправщиков, что, по мнению комиссии, ослабило обороноспособность страны. Второй доклад был засекречен.