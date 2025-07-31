Комиссия по «российскому вмешательству» в Польше расформирована указом Туска
Туск ликвидировал спецкомиссию по расследованию деятельности России в Польше
Дональд Туск. Обложка © Wikipedia / Gov.pl
Премьер-министр Польши Дональд Туск официально прекратил работу правительственной комиссии, занимавшейся расследованием влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в правительственном бюллетене Monitor Polski.
«Комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период 2004-2024 гг. ликвидируется», — говорится в документе.
На расформирование структуры отведено время до 30 сентября.
За год работы комиссия под руководством начальника Службы военной контрразведки Ярослава Стружика подготовила три доклада. Наиболее резонансным стало расследование в отношении бывшего министра обороны Антония Мачеревича, которого обвинили в «дипломатической измене». Речь идёт о срыве программы закупки самолётов-заправщиков, что, по мнению комиссии, ослабило обороноспособность страны. Второй доклад был засекречен.
Ранее Туск заявил, что Польша вступила в период, который он охарактеризовал как «предвоенное время». По его словам, текущая международная обстановка ежедневно создаёт непредсказуемые вызовы для мировых лидеров. Особое внимание польский руководитель уделил вопросам национальной безопасности, подчеркнув важность защиты восточных границ государства и поддержания внутренней стабильности.