«Операция «Шерше ля фам»: Захарова высмеяла СБУ за повторный розыск Канделаки
Захарова посмеялась над СБУ за повторный розыск Тины Канделаки
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла СБУ: служба безопасности Украины во второй раз с 2022 года объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки.
«Это абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно «но». В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция «Шерше ля фам» в исполнении киевского режима», — написала она.
По словам Захаровой, действия украинской спецслужбы не поддаются логике и выглядят как бессмысленный повтор. Однако теперь Канделаки вновь официально включили в список разыскиваемых лиц. Поводов или новых обвинений украинская сторона не озвучила.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины с марта 2022 года разыскивает народного артиста России Олега Газманова. Как указано на официальном сайте ведомства, ему, как и ряду других российских артистов и политиков, вменяют «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В случае задержания СБУ намерена добиваться его ареста.