«Операция «Шерше ля фам»: Захарова высмеяла СБУ за повторный розыск Канделаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла СБУ: служба безопасности Украины во второй раз с 2022 года объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки.

«Это абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно «но». В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция «Шерше ля фам» в исполнении киевского режима», — написала она.

По словам Захаровой, действия украинской спецслужбы не поддаются логике и выглядят как бессмысленный повтор. Однако теперь Канделаки вновь официально включили в список разыскиваемых лиц. Поводов или новых обвинений украинская сторона не озвучила.