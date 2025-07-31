Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с юбилеем. Глава государства подчеркнул талант и жизнерадостность 80-летнего народного артиста страны. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлечённый и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы «Поле Чудес» – настоящего долгожителя на телевидении», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Якубовичу крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.