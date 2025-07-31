Пресс оторвал москвичу сразу 4 пальца, но врачи сотворили чудо, проведя 15-часовую операцию

21-летнему москвичу оторвало 4 пальца руки на производстве, врачи смогли спасти три. Об уникальной операции Life.ru рассказали в столичном Депздраве.

В приёмное отделение Центра Микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева поступил пациент с травмой, полученной на производстве — 4 пальца попали под холодный пресс, произошла ампутация. Врачи смогли полностью восстановить три пальца, но из-за дополнительных повреждений мягких тканей четвёртый — мизинец — восстановить не удалось, и было принято решение о формировании культи. Операция длилась 15 часов.