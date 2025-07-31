Просивший об убежище в Британии россиянин покончил с собой

В столице Великобритании обнаружено тело российского гражданина, длительное время ожидавшего политического убежища. Согласно информации SHOT, погибший — 26-летний уроженец Екатеринбурга Александр Ф., прибывший в Королевство в 2021 году по рабочей визе.

По истечении срока визы молодой человек обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца. Весной текущего года британские власти отклонили ходатайство Александра, вследствие чего у него развилась глубокая депрессия. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, мужчина не прибегал к помощи специалистов-психологов. Недавно в одном из районов Лондона было найдено его тело, предварительная причина смерти — самоубийство. Незадолго до трагедии его замечали среди знакомых и друзей.