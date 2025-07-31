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31 июля, 08:34

Просивший об убежище в Британии россиянин покончил с собой

SHOT: В Лондоне нашли тело россиянина, который почти три года ждал политубежища

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В столице Великобритании обнаружено тело российского гражданина, длительное время ожидавшего политического убежища. Согласно информации SHOT, погибший — 26-летний уроженец Екатеринбурга Александр Ф., прибывший в Королевство в 2021 году по рабочей визе.

По истечении срока визы молодой человек обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца. Весной текущего года британские власти отклонили ходатайство Александра, вследствие чего у него развилась глубокая депрессия. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, мужчина не прибегал к помощи специалистов-психологов. Недавно в одном из районов Лондона было найдено его тело, предварительная причина смерти — самоубийство. Незадолго до трагедии его замечали среди знакомых и друзей.

Россиянин умер на трапе самолёта в аэропорту по пути домой из Италии
Россиянин умер на трапе самолёта в аэропорту по пути домой из Италии

Ранее в лесу рядом с турецким городом Сарыер нашли тело 20-летнего россиянина Усмана А. Прохожий случайно наткнулся на труп молодого человека с заклеенным скотчем ртом и чёрным мусорным мешком на голове.

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Оксана Попова
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