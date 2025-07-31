Психолог рассказала, как приучить подростка к дачным заботам без семейных баталий

Летние каникулы – время, когда многие подростки помогают родным на дачах и огородах. Но в некоторых семьях подобные занятия оборачиваются постоянными ссорами, а взрослые с горечью вспоминают проведённые там дни. Клинический психолог Юлия Малафеева в беседе с РИА «ФедералПресс» поделилась своим взглядом на то, как вовлекать детей в домашние дела, не доводя до конфликтов.

«Желательно, конечно, привлекать детей [к домашним и садовым делам], но не нужно это делать резко с наступлением подросткового возраста. Бывает, что ребёнка всячески охраняют, говорят: «Ты маленький, я за тебя подберу одежду, соберу тебе ранец, поговорю с учителями, чтобы тебя никто не обижал». А потом в 12 или 14 лет говорят: «Ты стал взрослым, иди со мной картошку копай», — отметила эксперт.

Такая резкая смена ролей вызывает у ребёнка сопротивление и негативные реакции. Если же он с малых лет участвует в посильной работе – убирает со стола, приносит покупки, собирает ягоды – то в подростковом возрасте не нужно его заставлять. Можно договориться, объясняя связь между правами и обязанностями: хочешь гулять дольше — сначала убери посуду или прополи грядку. Такой подход способствует диалогу и взаимопониманию, считает психолог.

Принуждение же часто порождает ответное сопротивление. Некоторые родители могут добиться послушания силой, но тогда дети надолго запомнят свои дачные будни как источник обиды и недовольства. Поэтому важно строить отношения на уважении и постепенном вовлечении, чтобы совместные хлопоты приносили радость, а не раздор.