Легенда неба: Как родился и взмыл ввысь «Стиляга» Ту-134

29 июля 1963 года в небо впервые взмыл Ту-134 — реактивный пассажирский самолёт, который вскоре стал визитной карточкой советской авиации и завоевал признание далеко за пределами страны. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

В начале 60-х основным транспортом на ближних маршрутах служили Ил-14, рассчитанные всего на 36 пассажиров. Мир уже входил в эру реактивных скоростей, и западные коллеги не отставали: французская «Каравелла» с двигателями в хвосте задала новый стандарт комфорта и аэродинамики.

СССР требовался современный самолёт для региональных перелётов до 2000 км с вместимостью минимум 40 человек и возможностью взлёта с коротких взлётно-посадочных полос. Решение создать скоростной лайнер Ту-124А было принято в августе 1960 года. Благодаря опыту предыдущих проектов, конструкторское бюро Туполева смогло разработать и собрать прототип всего за три года.

Первый полёт экипажа под руководством Александра Калины состоялся 29 июля 1963-го. Позже самолёт получил имя Ту-134. Его длинный узкий корпус и характерный высокий рёв двигателей принесли ему прозвища «Стиляга» и «Свисток». Конструкция включала цельнометаллический низкоплан с двумя турбореактивными моторами в хвостовой части.

Серийное производство лайнера стартовало в Харькове в 1966 году и продолжалось почти два десятилетия. Впервые Ту-134 поднялся в воздух на рейсе Москва – Адлер в 1967 году, быстро завоевав репутацию комфортного и надёжного самолёта. В 70-х он стал главным «региональным» авиалайнером СССР.

Всего было выпущено 852 машины разных модификаций — от пассажирских до учебных и VIP-версий. К началу 90-х Ту-134 перевёз более полумиллиарда пассажиров, оставив неизгладимый след в истории отечественной авиации.