В Совфеде посоветовали запастись наличкой на случай перебоев связи
Сенатор Шейкин призвал носить с собой ₽1000 наличными на случай перебоев связи
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Для подстраховки от проблем со связью и отсутствия доступа к мобильному интернету гражданам России рекомендуется иметь при себе от 500 до 1000 рублей в виде бумажных купюр. Данная сумма позволит оплатить транспорт и приобрести основные продукты питания. Такую рекомендацию озвучил сенатор Артём Шейкин.
«Отключения мобильного интернета в России — оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева. Когда в отдельных регионах вводятся меры по ограничению интернета — в первую очередь для безопасности, — это может временно повлиять на работу банкоматов, терминалов в магазинах и других онлайн-сервисов. Многие с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.ru».
Шейкин дополнил, что суммы в 500-100 рублей хватит, чтобы без затруднений оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие жизненно необходимые товары. Это не причина для беспокойства, а всего лишь предосторожность. Сенатор добавил, что подобные обстоятельства могут вызывать беспокойство, особенно у тех, кто привык к удобству безналичных расчётов.
Поэтому первостепенной задачей сейчас является обеспечение стабильного функционирования важных систем и поддержка населения, в особенности наиболее нуждающихся категорий граждан, подытожил сенатор.
А ранее Life.ru сообщал, что Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Пока же многочисленные запросы на отключение связи, поступающие от различных ведомств, создают хаос в работе операторов, приводят к нескоординированным ограничениям и ухудшают качество услуг для абонентов.