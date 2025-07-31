В Совфеде посоветовали запастись наличкой на случай перебоев связи

Для подстраховки от проблем со связью и отсутствия доступа к мобильному интернету гражданам России рекомендуется иметь при себе от 500 до 1000 рублей в виде бумажных купюр. Данная сумма позволит оплатить транспорт и приобрести основные продукты питания. Такую рекомендацию озвучил сенатор Артём Шейкин.

«Отключения мобильного интернета в России — оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева. Когда в отдельных регионах вводятся меры по ограничению интернета — в первую очередь для безопасности, — это может временно повлиять на работу банкоматов, терминалов в магазинах и других онлайн-сервисов. Многие с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Шейкин дополнил, что суммы в 500-100 рублей хватит, чтобы без затруднений оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие жизненно необходимые товары. Это не причина для беспокойства, а всего лишь предосторожность. Сенатор добавил, что подобные обстоятельства могут вызывать беспокойство, особенно у тех, кто привык к удобству безналичных расчётов.

Поэтому первостепенной задачей сейчас является обеспечение стабильного функционирования важных систем и поддержка населения, в особенности наиболее нуждающихся категорий граждан, подытожил сенатор.