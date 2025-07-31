Как однушка в аренду: Россиянам рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу

С каждым годом расходы на подготовку к школе стремительно растут, и 2025-й не стал исключением. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило, сколько будет стоить собрать ребёнка в школу в новом учебном году.

Для девочек средний ценник на школьную форму составляет около 14,5 тысячи рублей — в комплект входят блузка, брюки, юбка и платье. За сменную обувь придётся заплатить примерно 3 тысячи рублей, а спортивный костюм с кроссовками обойдётся ещё в 6,5 тысячи.

Мальчики обойдутся немного дешевле: рубашка с брюками стоят порядка 6,2 тысячи рублей, пиджак — около 4,5 тысяч, а полный костюм — примерно 7,4 тысячи. Обувь для школы оценивается в среднем в 3,4 тысячи, а спортивный комплект с кроссовками — около 7 тысяч рублей.

Рюкзаки для девочек в среднем стоят 3,6 тысячи рублей, для мальчиков — около 5 тысяч. Минимальный набор канцелярии обойдётся в 10 тысяч рублей и включает тетради (20 штук) за 640 рублей, мешок для сменной обуви за 970 рублей, дневник за 630 рублей и наборы ручек и карандашей по цене от 580 до 900 рублей. При этом некоторые позиции могут удивить ценой: например, набор красок для ИЗО варьируется от скромных 500 до внушительных 12 тысяч рублей.

Итоговая сумма для подготовки девочки к школе составит примерно 35–40 тысяч рублей, мальчика — около 32–37 тысяч. Такие траты легко могут конкурировать с арендой жилья в некоторых регионах страны.