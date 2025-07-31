Хирурги отрезали 39-летнему бегуну ягодицу из-за страшной болезни

Британскому спортсмену Энди Спэри хирурги удалили одну ягодицу из-за серьёзного заболевания — колоректального рака. Его историю рассказало издание El Español.

39-летний мужчина, занимавшийся бегом, обратился в больницу с жалобами на острую боль и жжение в левой ягодице. Обследования показали, что у него колоректальный рак третьей стадии.

Специалисты выявили у пациента злокачественную опухоль, поразившую ягодичную мышцу, что потребовало ее удаления. В ходе операции также была удалена часть кишечника и установлена колостома. После восстановления мужчина прошёл курс химиотерапии, а завершающим этапом лечения стала реконструкция тазового дна.