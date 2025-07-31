Хирурги отрезали 39-летнему бегуну ягодицу из-за страшной болезни
El Español: В Британии 39-летний бегун лишился ягодицы из-за колоректального рака
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Британскому спортсмену Энди Спэри хирурги удалили одну ягодицу из-за серьёзного заболевания — колоректального рака. Его историю рассказало издание El Español.
39-летний мужчина, занимавшийся бегом, обратился в больницу с жалобами на острую боль и жжение в левой ягодице. Обследования показали, что у него колоректальный рак третьей стадии.
Специалисты выявили у пациента злокачественную опухоль, поразившую ягодичную мышцу, что потребовало ее удаления. В ходе операции также была удалена часть кишечника и установлена колостома. После восстановления мужчина прошёл курс химиотерапии, а завершающим этапом лечения стала реконструкция тазового дна.
Ранее учёные выявили три причины возникновения одного из самых смертоносных видов рака. Прогнозы до 2050 года предвещают почти удвоение заболеваемости (до 1,52 млн новых случаев) и смертности (до 1,37 млн летальных исходов).