Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 09:35

Хирурги отрезали 39-летнему бегуну ягодицу из-за страшной болезни

El Español: В Британии 39-летний бегун лишился ягодицы из-за колоректального рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Британскому спортсмену Энди Спэри хирурги удалили одну ягодицу из-за серьёзного заболевания — колоректального рака. Его историю рассказало издание El Español.

39-летний мужчина, занимавшийся бегом, обратился в больницу с жалобами на острую боль и жжение в левой ягодице. Обследования показали, что у него колоректальный рак третьей стадии.

Специалисты выявили у пациента злокачественную опухоль, поразившую ягодичную мышцу, что потребовало ее удаления. В ходе операции также была удалена часть кишечника и установлена колостома. После восстановления мужчина прошёл курс химиотерапии, а завершающим этапом лечения стала реконструкция тазового дна.

Мужчина получил в пах от друга и узнал о смертельном диагнозе
Мужчина получил в пах от друга и узнал о смертельном диагнозе

Ранее учёные выявили три причины возникновения одного из самых смертоносных видов рака. Прогнозы до 2050 года предвещают почти удвоение заболеваемости (до 1,52 млн новых случаев) и смертности (до 1,37 млн летальных исходов).

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Великобритания
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar