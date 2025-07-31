Лепс и назвавшая себя счастливой женой Киба уклоняются от ответов о свадьбе

Бракосочетание 62-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы вновь оказалось под вопросом — свадьба отложена на неопределённый срок. При этом девушка назвала себя «счастливой женой», чем только подогрела слухи о тайной регистрации брака. Об этом она рассказала Super.

«Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — сказала она.

Юридически пара по-прежнему не состоит в официальном браке — никаких документов о регистрации отношений не появлялось. Тем не менее, Аврора Киба продолжает публиковать в соцсетях романтические посты и называет себя женой артиста, вызывая бурную реакцию у подписчиков. На премьере сериала «Три сестры» в Театре на Цветном она вновь уклонилась от прямого ответа, оставив интригу: то ли свадьба всё же состоялась в тайне, то ли всё ещё впереди.