Bentley на гусеницах: Ультратанк обнаружили питерские силовики во время проверки

Автомобиль Bentley на гусеничном ходу обнаружили сотрудники полиции во время планового рейда. Правоохранители посетили гаражный кооператив на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга. Новомодный танк принадлежит известному блогеру AcademeGa. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Питерские силовики обнаружили Bentley на гусеницах. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

Машина на гусеницах была покрыта толстым слоем пыли и грязи, словно её специально спрятали от посторонних глаз. Помимо ультратанка, полиция выявила ряд других нарушений. Некоторые автомобили имели чрезмерно тёмную тонировку, а другие — старые регистрационные знаки, которые давно вышли из обращения. Все владельцы таких машин получили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Целью проверки было выявление нарушений миграционного законодательства среди иностранных рабочих, занятых в автосервисах и автомойках. Среди проверенных 300 человек были девять, чьи нарушения оказались настолько серьёзными, что теперь им грозит принудительное выдворение из страны.