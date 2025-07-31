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31 июля, 10:35

В Саудовской Аравии аттракцион с людьми раскололся пополам и рухнул с высоты — жуткое видео

В Саудовской Аравии 23 человека пострадали при обрушении аттракциона

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион. Обложка © Х / Michael Elgort

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион. Обложка © Х / Michael Elgort

В парке «Зелёная гора» в Саудовской Аравии аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми. Как сообщает саудовская газета Okaz, по меньше мере 23 человека получили травмы.

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион. Видео © Х / Michael Elgort

Инцидент произошёл в городе Эт-Таиф. Балка, на другом конце которой была прикреплена платформа с сиденьями, неожиданно переломилась, когда люди находились на самой верхней точке. Часть аттракциона с посетителями упала, а другой конец балки, ударил по ним.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас известно о минимум 23 пострадавших людях, получивших травму средней тяжести. По некоторым данным, одного из посетителей выбросило при ударе на несколько метров. В настоящее время проводится расследование.

При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок
При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок

Ранее сообщалось, что в Якутском городском парке культуры и отдыха детский поезд аттракциона под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов. В этот момент в вагончиках находились 15 человек, среди которых было восемь детей.

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Юлия Сафиулина
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