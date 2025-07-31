В Саудовской Аравии аттракцион с людьми раскололся пополам и рухнул с высоты — жуткое видео

В парке «Зелёная гора» в Саудовской Аравии аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми. Как сообщает саудовская газета Okaz, по меньше мере 23 человека получили травмы.

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион. Видео © Х / Michael Elgort

Инцидент произошёл в городе Эт-Таиф. Балка, на другом конце которой была прикреплена платформа с сиденьями, неожиданно переломилась, когда люди находились на самой верхней точке. Часть аттракциона с посетителями упала, а другой конец балки, ударил по ним.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас известно о минимум 23 пострадавших людях, получивших травму средней тяжести. По некоторым данным, одного из посетителей выбросило при ударе на несколько метров. В настоящее время проводится расследование.