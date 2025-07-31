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31 июля, 10:22

В России сроки лечения гипертоников могут увеличиться почти в 40 раз

Минздрав РФ предложил увеличить срок лечения гипертоников с 10 дней до года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Лечение гипертоников предложили продлить до одного года вместо привычных десяти дней. Согласно новому проекту приказа Минздрава, будут существенно изменены стандарты оказания медицинской помощи людям с повышенным артериальным давлением.

Проект предусматривает значительные нововведения в объёме обследования пациентов с гипертонией. Предлагается расширить список обязательных исследований, включив в него дополнительные анализы и процедуры. Среди них анализ крови на общий белок и билирубин, исследование активности печёночных ферментов (АЛТ и АСТ), рентген грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие диагностические мероприятия.

Кроме того, предполагается регулярность осмотров врача-кардиолога в условиях стационара с обязательной вовлеченностью среднего и младшего медперсонала. Средняя продолжительность курса терапии для больных гипертонией увеличится почти в сорок раз — с десяти дней до двенадцати месяцев. Это изменение направлено на улучшение контроля над состоянием здоровья пациентов и снижение риска осложнений сердечно-сосудистой системы.

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Полина Никифорова
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