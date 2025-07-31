«Исключит послеродовую депрессию»: В РФ оценили идею отправлять молодых отцов в отпуск

В Госдуме прозвучало предложение закрепить на законодательном уровне двухнедельный оплачиваемый отпуск для молодых отцов после появления ребёнка. Это нововведение значительно облегчит период восстановления женщин после родов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ, эксперта в области трудового права Марину Буянову.

«Если у мужчин появится возможность взять двухнедельный отпуск с сохранением заработной платы, они помогут женщине быстрее привыкнуть к новому распорядку дня и облегчат период её адаптации», — уточнила эксперт.

А вот психиатр Алексей Вилков добавляет, что моральная и физическая поддержка мужа в послеродовой период крайне важна для молодой матери. Если отец вынужден сразу возвращаться к работе, женщине зачастую не хватает необходимого внимания и помощи, что может привести к ухудшению эмоционального состояния и даже послеродовой депрессии.

Кроме того, он подчёркивает, что совместное времяпрепровождение отца с новорождённым способствует формированию крепкой родительской связи. Этот этап особенно значим в первые дни жизни малыша, когда закладываются основы будущих отношений внутри семьи.