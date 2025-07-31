Перестройка рынка и разворот на Азию: Эксперт разъяснил причины угольного коллапса в России

Залежи нереализованного угля в России — это следствие перестройки отрасли после потери европейского рынка. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в 2022–2023 годах высокие мировые цены на уголь помогали компенсировать выросшие транспортные издержки, но с тех пор цены стабилизировались и вернулись к более низким значениям. Это сделало поставки нерентабельными для ряда компаний, особенно в западных регионах России, традиционно ориентированных на Европу.