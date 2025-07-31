Перестройка рынка и разворот на Азию: Эксперт разъяснил причины угольного коллапса в России
Эксперт по энергетике Юшков: Залежи угля в РФ — следствие перестройки отрасли
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Залежи нереализованного угля в России — это следствие перестройки отрасли после потери европейского рынка. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«С 2022 года нам закрыт доступ к рынкам Евросоюза, который раньше был крупнейшим покупателем российского угля. Теперь основной упор делается на Азию, но доставка туда дороже и требует больше времени», — отметил эксперт.
По его словам, в 2022–2023 годах высокие мировые цены на уголь помогали компенсировать выросшие транспортные издержки, но с тех пор цены стабилизировались и вернулись к более низким значениям. Это сделало поставки нерентабельными для ряда компаний, особенно в западных регионах России, традиционно ориентированных на Европу.
«В Кузбассе и других западных угольных центрах часть месторождений стало невыгодно разрабатывать. Компании либо приостанавливают добычу, либо просто не везут уже добытый уголь — перевозка сейчас экономически нецелесообразна», — пояснил собеседник Life.ru.
Юшков уточнил, что относительно стабильное положение сохраняется у производителей коксующегося угля (используемого в металлургии), а также у компаний, работающих восточнее Байкала. В частности, Якутия продолжает наращивать объёмы добычи.
«Мы наблюдаем перераспределение отрасли: добыча в западной части страны будет сокращаться, на востоке — расти. Склады угля, который скопился и не вывозится, — это издержки этой перестройки», — заключил Юшков.
Ранее стало известно, что к июлю 2025 года в России накопилось около 100 миллионов тонн нереализованного угля, что стало серьёзным ударом по всей отрасли. А в Кузбассе доступной для трудоустройства осталась лишь одна шахта.