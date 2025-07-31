В Шереметьево наблюдаются задержки рейсов

Например, рейсы в Саратов перенесли дважды: один изначально запланированный на 8:29 отправится лишь в 11:30, второй рейс с вылетом в 9:35 отложен до 13:45. Аналогичная ситуация сложилась и с полётом в Самару: первый рейс, назначенный на 8:25, взлетел позже на два часа и двадцать четыре минуты, хотя уже успел отправиться. Также задержали вылеты в Екатеринбург (с 8:35 на 10:51), Томск (с 8:55 на 10:23) и Нижний Новгород (с 8:55 на 11:40). Помимо внутренних направлений, наблюдаются небольшие задержки и международных рейсов, прибывающих в Москву.