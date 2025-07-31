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Регион
31 июля, 10:47

В Шереметьево наблюдаются задержки рейсов

Около двадцати рейсов задержали в Шереметьево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Около двух десятков авиарейсов столкнулись с существенными задержками в аэропорту Шереметьево. Согласно данным табло аэропорта, наибольшие сложности возникли у пассажиров, направляющихся в регионы Поволжья и Сибири.

Например, рейсы в Саратов перенесли дважды: один изначально запланированный на 8:29 отправится лишь в 11:30, второй рейс с вылетом в 9:35 отложен до 13:45. Аналогичная ситуация сложилась и с полётом в Самару: первый рейс, назначенный на 8:25, взлетел позже на два часа и двадцать четыре минуты, хотя уже успел отправиться. Также задержали вылеты в Екатеринбург (с 8:35 на 10:51), Томск (с 8:55 на 10:23) и Нижний Новгород (с 8:55 на 11:40). Помимо внутренних направлений, наблюдаются небольшие задержки и международных рейсов, прибывающих в Москву.

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Напомним, что этим утром в аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам придётся учитывать эти изменения в расписании рейсов.

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Полина Никифорова
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