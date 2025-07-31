Суд запретил перекладывать на пользователей Сети проверку подлинности сайтов

Верховный суд России (ВС РФ) рекомендовал предпринимателям контролировать предложения услуг от их имени в интернете, а судам – не возлагать на потребителей обязанность проверять подлинность сайтов. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение суда.

Причиной стала ситуация, когда жительница Москвы обратилась в сервис для ремонта моноблока PC MSI Trident 3. Курьер, представившийся сотрудником, забрал технику, предоставив копию договора и чек, однако моноблок был утилизирован. Организация заявила, что ничего не получала, курьер у них не работает, а договор – поддельный.

Суды трёх инстанций поддержали компанию, признав договор недействительным. Потребительница утверждала, что заказывала услугу на сайте, где были указаны официальные контакты сервиса и юридическое лицо. Суд отметил, что у жительницы не было оснований сомневаться, что моноблок передаётся именно в правильную контору. Нижестоящие инстанции не оценили и не исследовали вопрос принадлежности сайта, а также не посмотрели переписку и переговоры. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.