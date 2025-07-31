«Любят, но не настолько»: Зоолог отреагировал на сообщения о сексуально озабоченных дельфинах

Сообщения о том, что дельфины могут перепутать человека с себе подобными и якобы изнасиловать его на своей территории, сильно преувеличены. Им нравятся люди, но не настолько, чтоб переходить границы приличия. Об этом «Ридусу» рассказал зоолог Александр Жбанов.

«Это просто шутка, не более того», — сказал эксперт, комментируя информацию о пристрастиях дельфинов.

Он отметил, что в природе существует множество примеров, когда дельфины приходили на помощь людям: спасали от утопления, защищали от нападения акул и демонстрировали удивительную заботу.

Однако, к сожалению, люди порой отвечают добру злом. Эксперт обратил внимание на опасность, которую представляет человеческий мусор в морях и океанах. Мелкие предметы, выброшенные в воду, могут стать смертельной ловушкой для дельфинов — проглоченный мусор способен привести к гибели животного. Жбанов призвал уважительно относиться к морской среде и избегать загрязнения вод, чтобы сохранить здоровье и жизнь этих умных и чутких созданий.