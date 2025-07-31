Боевое братство: В России хотят помочь ветеранам СВО стать бизнесменами

Ветеранам специальной военной операции предлагают присоединиться к предпринимательскому сообществу, чтобы раскрыть свой бизнес-потенциал. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала экономист Эльвира Глухова, которая входит в рабочую группу Минэкономразвития по интеграции ветеранов в бизнес-среду.

По словам Глуховой, работа ведётся по трём ключевым направлениям. Во-первых, это сотрудничество с федеральными и региональными властями для обмена опытом и выработки методических рекомендаций. Во-вторых, привлечение крупных компаний к внедрению готовых решений и программ наставничества. И наконец, содействие ветеранам СВО в трудоустройстве и развитии предпринимательства.

Главная цель инициативы — не просто помочь участникам СВО адаптироваться профессионально, но и создать благоприятную атмосферу, где они смогут заинтересоваться бизнесом и получить поддержку на всех этапах — от идеи до реализации.

Эксперт отмечает, что бизнес-клубы играют важную роль в обмене знаниями между равными, а для ветеранов особенно значимо сохранить боевое братство, но уже в мирной сфере.

«Этих людей будет объединять не столько прошлое – участие в СВО, сколько будущее – стремление развивать свой бизнес и работать на благо страны», – прояснила Эльвира Глухова.

В регионах уже запущены программы кадровой поддержки, а предприниматели-ветераны могут рассчитывать на льготные кредиты, субсидии и гранты. Кроме того, крупные банки предлагают комплексное сопровождение бизнеса. Глухова также предложила использовать современные механизмы частного инвестирования — краудлендинговые платформы — для финансирования стартапов ветеранов.