Более трёх тысяч лет в воде: Выяснилось, какие сокровища хранил затонувший корабль времён бронзового века

У берегов Турции после обнаружения в 2018 году древнего кораблекрушения бронзового века были найдены десятки медных слитков (включая 52 крупных в форме подушки), свинцовые гирьки, а также клинок древнего кинжала. Согласно статье, опубликованной в Journal of Maritime Archaeology, торговое судно затонуло в XVI веке до нашей эры или немного раньше.

Корабль был обнаружен примерно в 50 метрах от береговой линии, на глубине 37-45 метров, с разбросанным грузом, характерным для II тысячелетия до нашей эры. Исследования позволили обнаружить множество металлических слитков, пролежавших на дне более трёх тысяч лет.

Учёный Хакан Ониз из Университета Акдениз представил результаты исследований, проведённых к концу 2024 года. Было найдено 52 медных слитка в форме подушки, 19 слитков в форме дисков (диаметром 14-39 см), 8 фрагментов слитков неопределённого типа, 2 небольшие свинцовые гирьки (22-45 грамм), фрагменты керамики (в том числе ручка амфоры), остатки металлической чаши, рыболовный крючок и бронзовая игла. В 2024 году был также обнаружен клинок кинжала из оловянистой бронзы с тремя заклёпками.

Раскопки охватили примерно половину корабля, который, вероятно, затонул во время шторма. Новые находки позволили уточнить дату крушения – XVI век до нашей эры или немного ранее. Ониз также выдвинул гипотезу о возможном присутствии критского торговца на борту судна, которому принадлежал груз.