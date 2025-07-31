Сверхурочные в России: Когда и как платят за переработку

В России дополнительное вознаграждение полагается исключительно за сверхурочную работу. При этом работать в таком режиме можно не больше 120 часов в год. Об этом сообщил «Москве 24» юрист Дмитрий Кофанов.

Существует два типа работы, выходящей за рамки обычного графика: сверхурочная и работа по ненормированному режиму. Первая требует письменного согласия сотрудника и ограничена 120 часами в год, при этом нельзя перерабатывать более четырёх часов за два дня подряд. За такую работу начисляется повышенная оплата: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, а все последующие — в двойном.

Если же переработки остаются неоплаченными, работник имеет право обратиться в суд, прокуратуру или трудовую инспекцию для защиты своих интересов.

Ненормированный рабочий день прописывается в договоре при приёме на работу. В этом режиме работодателю разрешено привлекать сотрудника к обязанностям до начала или после окончания смены без его согласия, но не чаще трёх раз в неделю. При этом денежная компенсация за такие часы не предусмотрена, однако работнику положено три дополнительных выходных дня к отпуску.