Развернут только слепых: Автоэксперт озвучил проблему, которую не решает ни бумажная справка, ни QR-код

Перевод медицинских справок для водителей в электронный вид, призванное сократить количество поддельных документов, не поможет бороться с главной проблемой — физическим допуском к управлению авто людей с серьёзными медицинскими противопоказаниями. На эту недоработку указал в беседе с Life.ru автоэксперт Иван Зенкевич.

«Сама процедура медкомиссии занимает считаные минуты. Все специалисты — в одном месте. Если человек не на 100% слепой или не в жёстком треморе, его пропустят. Нарколог не определит алкоголика, который три дня ради справки держался в завязке», — объяснил он.

По словам Зенкевича, реальные проблемы скрываются не в бумажных или электронных справках, а в отсутствии глубокой диагностики и в формальном подходе к обследованию.

«Электронная форма — это просто удобство. Но если человек может быстро получить справку без реальной проверки, то какой в этом смысл?» — добавил собеседник Life.ru.