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31 июля, 12:11

Развернут только слепых: Автоэксперт озвучил проблему, которую не решает ни бумажная справка, ни QR-код

Автоэксперт Зенкевич: Проблема не в формате справок, а в самих комиссиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Перевод медицинских справок для водителей в электронный вид, призванное сократить количество поддельных документов, не поможет бороться с главной проблемой — физическим допуском к управлению авто людей с серьёзными медицинскими противопоказаниями. На эту недоработку указал в беседе с Life.ru автоэксперт Иван Зенкевич.

«Сама процедура медкомиссии занимает считаные минуты. Все специалисты — в одном месте. Если человек не на 100% слепой или не в жёстком треморе, его пропустят. Нарколог не определит алкоголика, который три дня ради справки держался в завязке», — объяснил он.

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По словам Зенкевича, реальные проблемы скрываются не в бумажных или электронных справках, а в отсутствии глубокой диагностики и в формальном подходе к обследованию.

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«Электронная форма — это просто удобство. Но если человек может быстро получить справку без реальной проверки, то какой в этом смысл?» — добавил собеседник Life.ru.

Life.ru уже сообщал, что с 1 августа 2025 года медицинская справка для водителей, которую они получают после прохождения медкомиссии, будет выдаваться в электронном формате. Вместо традиционного бумажного документа водители будут получать QR-код.

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Ольга Годуненко
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