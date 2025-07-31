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Регион
31 июля, 12:24

Зелёная революция: Российские предприятия приступили к масштабной переработке органики

РИАМО: 35 организаций приступили к масштабной переработке органических отходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В 17 субъектах РФ уже внедрены современные технологии промышленной переработки органических отходов. В 2024 году на компостирование направлено свыше 2 миллионов тонн таких материалов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Компостирование становится эффективным инструментом для уменьшения объёмов мусора, отправляемого на свалки, и вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот. В местах, где технология применяется, количество отходов на полигонах снизилось примерно на 50%. Задача — расширить этот опыт по всей стране. Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, поддержка регионов через программы модернизации и стимулирование спроса на компост способны дать отрасли мощный импульс развития.

Примером служат мусоросортировочные линии в Набережных Челнах, где около 60% отходов превращают в технические грунты. В Подмосковье предприятие КПО «Север» ежегодно перерабатывает почти половину поступающего сырья, производя компост из 190 тысяч тонн органики. Калужское предприятие «Форум» с мощностью 40 тысяч тонн достигло 50% переработки, сосредоточившись на органической фракции.

Анализ 35 проектов демонстрирует, что внедрение компостирования сокращает захоронение отходов минимум на треть. Прогресс стал возможен благодаря автоматизации сортировки и увеличению доли отечественного оборудования — с 48% в 2023 году до 53% в 2024-м, что укрепляет технологическую самостоятельность и снижает затраты на обновление инфраструктуры.

Лидерами в этом направлении выступают Московская область, Татарстан, Калужская область и Удмуртия. При этом потенциал для создания новых линий по переработке органики есть во многих регионах, особенно там, где уже налажен раздельный сбор отходов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России создадут целую индустрию для производства экологического биотоплива. Соответствующий договор уже заключили представители Нефтяной компании и Ассоциации специалистов и предприятий в сфере переработки масложировых отходов.

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Владимир Озеров
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