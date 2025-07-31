В Саратове трёх родственников погибших при взрыве увезли в клинику из-за стресса
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После взрыва в жилом доме на улице Блинова в Саратове трое родственников жертв оказались на больничной койке. Все — из-за сильнейшего стресса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.
«У нас всего из родственников было госпитализировано три человека, которым потребовалось оказание помощи специалистов. Но это реакция на стрессовую ситуацию в связи с погибшими», — сказал он.
Одного из родственников доставили в терапевтическое отделение 6-й городской больницы с повышенным давлением. Позже женщина ушла из стационара, но ещё трижды вызывала скорую помощь. Другим двум госпитализированным родственникам также потребовалась специализированная медпомощь, связанная с реакцией на тяжёлую психоэмоциональную нагрузку. Сейчас все трое выписаны.
Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 июля в одной из многоэтажек на улице Блинова. Погибли семь человек, в том числе ребёнок. Всем пострадавшим оказали амбулаторную помощь, а нуждающимся в жилье предоставили номера в гостинице. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте круглосуточно.