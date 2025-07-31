В Саратове трёх родственников погибших при взрыве увезли в клинику из-за стресса

После взрыва в жилом доме на улице Блинова в Саратове трое родственников жертв оказались на больничной койке. Все — из-за сильнейшего стресса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

«У нас всего из родственников было госпитализировано три человека, которым потребовалось оказание помощи специалистов. Но это реакция на стрессовую ситуацию в связи с погибшими», — сказал он.