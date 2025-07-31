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Регион
31 июля, 12:52

Таможенники нашли у пассажирки в Шереметьево кольцо за шесть миллионов рублей

ФТС: В Шереметьево изъяли у пассажирки незадекларированное бриллиантовое кольцо

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

В аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ изъяли у пассажирки кольцо с бриллиантами, которое не было заявлено при пересечении границы. Стоимость находки составила 6 миллионов рублей, передает пресс-служба ведомства.

«Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дохи (Катар). Туристку остановили на зелёном коридоре для выборочного контроля. В её сумке в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями», — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что украшение сделано из платины 950 пробы с бриллиантами. Согласно данным, товар изъят, возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование. Нарушителям грозит штраф в размере от 50% до 200% от стоимости товара.

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А ранее ФТС и ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию рекордной в этом году партии кокаина — свыше 820 килограммов. На чёрном рынке она стоила бы более 12 миллиардов рублей.

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Мария Любицкая
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