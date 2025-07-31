Таможенники нашли у пассажирки в Шереметьево кольцо за шесть миллионов рублей

«Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дохи (Катар). Туристку остановили на зелёном коридоре для выборочного контроля. В её сумке в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями», — говорится в сообщении.