Таможенники нашли у пассажирки в Шереметьево кольцо за шесть миллионов рублей
ФТС: В Шереметьево изъяли у пассажирки незадекларированное бриллиантовое кольцо
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В аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ изъяли у пассажирки кольцо с бриллиантами, которое не было заявлено при пересечении границы. Стоимость находки составила 6 миллионов рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дохи (Катар). Туристку остановили на зелёном коридоре для выборочного контроля. В её сумке в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями», — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что украшение сделано из платины 950 пробы с бриллиантами. Согласно данным, товар изъят, возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование. Нарушителям грозит штраф в размере от 50% до 200% от стоимости товара.