«Болезнь легионеров» атакует Нью-Йорк, есть первая жертва

В Нью-Йорке зафиксирована вспышка легионеллёза, в результате которой один человек погиб и ещё 22 заразились. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные департамента здравоохранения города.

Легионеллёз, также известный как «болезнь легионеров», является тяжёлым инфекционным заболеванием, поражающим легкие, нервную систему и органы пищеварения. Важно отметить, что инфекция не передаётся от человека к человеку. В группе повышенного риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, которым медики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью.

Очаг заражения локализован в Гарлеме — северном районе Манхэттена. Власти города уже начали расследование причин вспышки. Специалисты напоминают, что бактерии Legionella, вызывающие заболевание, размножаются в тёплой воде, а заражение происходит через вдыхание водяных паров.

«Людям, находившимся в пострадавшем районе с конца июля с симптомами гриппа, такими как лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, следует немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредили в ведомстве.

Особую опасность болезнь представляет для людей старше 50 лет, курильщиков и лиц с хроническими заболеваниями лёгких.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей города соблюдать меры предосторожности. Ведомство также проверяет возможные источники распространения бактерий в водных системах зданий поражённого района.